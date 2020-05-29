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Toroslar Belediyesi’nin kreş ve gündüz bakım evi eğitime başlıyor

MERSİN HABERLERİ  | 29.05.2020 12:53 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapanan Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi, sağlık ve hijyen uygulamaları çerçevesinde 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle eğitime yeniden başlayacak.Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Belediyemizin kreş ve gündüz bakım evini yüksek hijyen kuralları doğrultusunda açacağız.

Toroslar Belediyesi’nin kreş ve gündüz bakım evi eğitime başlıyor

Korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapanan Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi, sağlık ve hijyen uygulamaları çerçevesinde 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle eğitime yeniden başlayacak.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Belediyemizin kreş ve gündüz bakım evini yüksek hijyen kuralları doğrultusunda açacağız. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak birinci önceliğimiz” dedi.
“Çocuklarımızın eğitimlerini güvenli bir şekilde alması için risk almayarak önlem alacağız” diyen Yılmaz, “Uzun bir aradan sonra çocuklarımız okullarına başlayacaklar. Onları çok özledik. Ancak bu yeni dönemde çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin kendini güvende hissetmesi bizler için çok önemli. Risk almayarak önlem alacağız. Her gün kreşimize gelen çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin düzenli olarak ateşleri ölçülecek. Hastalık belirtisi olması durumunda gerekli tüm önlemler alınacaktır. Çocuk sayısı sınıflarımızın metrekare alanına göre belirlenerek sınıflarımız sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi. Kreşimiz düzenli aralıklarla dezenfekte edilecek. Bina girişinde ve sınıflarımızın içerisinde el dezenfeksiyon üniteleri olacaktır. Koruyucu tedbirleri titizlikle uygulamak, kendimize ve topluma karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Bu salgını kurallara uyarak hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediyesi’nin kreş ve gündüz bakım evi eğitime başlıyor

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Cerrahoğlu Eczanesi
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Çavuşlu Eczanesi
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Ezgi (Toroslar) Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Onur Yılmaz Eczanesi
Merkez
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