Toroslar EDAŞ’tan Gaziantep’e 8 yılda 1,37 milyar liralık yatırım

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), 1 Ekim 2013 itibarıyla hizmet vermeye başladığı Gaziantep’e kesintisiz enerji için toplam 1,37 milyar lira tutarında dağıtım şebekesi yatırımı yaptı.

Şirketin açıklamasına göre, yeni yatırımlarla birlikte mevcut şebeke ve ekipmanlarının bakımlarını yapan Toroslar EDAŞ, 2017-2021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 50 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmalarıyla beraber 29 bin 126 kilometre havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 13 bin 175 adet ekipman ve şebeke unsurları iyileştirildi.

Özelleştirme sürecinin ardından 1 Ekim 2013’te göreve başlayan Toroslar EDAŞ, Gaziantep’teki müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için geride bıraktığı 8 yıllık görev süresince 1,37 milyar lira tutarında şebeke yatırımı gerçekleştirdi.

Yapılan yatırımlar kapsamında Gaziantep’te 738 megavat kurulu gücünde olan 781 adet trafo, 1316 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 747 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, 837 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 374 kilometre orta gerilim hattı elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi.

Toroslar EDAŞ, 8 yıldır hizmet verdiği Gaziantep’te 198 bin 710 adet arızaya da hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.

Türkiye’deki ortalama enerji artışının üzerinde bir talebin karşılandığı Gaziantep’in elektrik tüketim talebinde yüzde 31 oranında artış yaşandı. Talep artışının kesintisiz enerji artışıyla karşılanması için Toroslar EDAŞ, yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 300, trafo kurulu gücü ise yüzde 70 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözüm sundu.

Toroslar EDAŞ, planlı kesinti sayı ve sürelerini minimumda tutmaya özen gösterdiği gibi yine bu planlı kesintileri en az 48 saat öncesinden müşterilerine internet sitesi üzerinden açıklıyor. İletişim ve adres bilgilerini sisteminde güncel tutarak talepte bulunan müşterilere de bu bilgileri iletiyor. Müşteri taleplerinin daha hızlı ve kaliteli karşılanması amacıyla Gaziantep iline, 375 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet veriyor.

2016 yılından bu yana 186 Çağrı Merkezi, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, toroslaredas.com.tr web sitesi, WhatsApp İhbar Hattı 0(322) 186 00 00 ve sosyal medya kanallarında olmak üzere gelen toplam 8 milyon 774 bin 536 başvuru değerlendirilerek müşterilerin talepleri karşılandı.

