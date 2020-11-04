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Toroslar’a ilk kar düştü, festival heyecanı arttı

MERSİN HABERLERİ  | 04.11.2020 16:24 | Son Güncelleme

31 Ocak 2021’de düzenleyeceği 2.

31 Ocak 2021’de düzenleyeceği 2. Kar Festivalinin hazırlıklarına başlarken, Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesinin yüksek kesimlerine de ilk kar düştü.
Hava sıcaklıklarının birden düşmesiyle Toroslar’ın zirvesi de beyaza büründü. Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içerisindeki Tırtar Mahallesinin üst kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Toroslar’da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Mevsimin ilk karı sosyal medyada da paylaşılarak gündem oldu.
Toroslar Belediyesi tarafından bin 453 rakımlı Arslanköy yaylasında 30-31 Ocak 2021 tarihlerinde 2’ncisi düzenlenecek olan Toroslar Kar Festivali için heyecan daha da artarken, festival hazırlıkları başladı.
Festivalle ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ın her mevsimde güzel olduğunu vurgulayarak, "Festival hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ederken, ilçemizin yüksek kesimlerinde ilk karın düşmesi de bizleri mutlu etti. Festivalimizde birbirinden renkli etkinlikler yer alacak. Toroslarımızın kartpostallık manzarası eşliğinde 30-31 Ocak 2021’de Arslanköy Mahallemizde bu yıl ikincisi düzenleyeceğimiz Toroslar Kar Festivalimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

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