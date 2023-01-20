Toroslar’da çocuklar atölyede, aileler eğitimde

Toroslar Belediyesinin Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi himayesinde, 4-6 yaş aralığındaki çocuklar ve ebeveynler için özel içeriklerle hazırlanan atölye, uzman psikolog ve eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Ebeveynler, etkili iletişim yolları hakkında bilgilendirilirken, çocuk gelişim atölyeleri ile çocukların sosyal, dil ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Atölyeye aileleriyle gelen çocuklar hem öğreniyor hem de kaliteli zaman geçirme fırsatı yakalıyor. Görüşmeler sırasında ebeveynler, aile içi iletişimin yanı sıra çocuklarıyla ilgili uzman psikologların önerilerini de alıyor. Eğitimlere katılan ebeveynler, kendilerine bu imkanı sunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti.

Türk toplumunun temel taşının aile olduğunu belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ailedeki sevgi ve güven ortamının mutlu bireylerin yetişmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi’nde yürüttükleri faaliyetler ile aile içi iletişimi daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Güçlü ve sağlıklı aile demek, huzur ve güven ortamında yetişmiş bir nesil demektir. Aile mutlu olursa, toplum da mutlu olur. Toroslar Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın korunmaya ihtiyacı olduğu gibi sevgi, şefkat ve hoşgörü ortamı içerisinde yetiştirilmelerini önemsiyoruz. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizde, çocuklarımızın psikolojik, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyici faaliyetlerimize devam edeceğiz. Alanında uzman psikologlarımız, danışanlarıyla görüşerek sosyal ve psikolojik olarak gerekli desteği veriyorlar. Halkımızın yaşamaktan mutlu olacağı bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz” şeklinde konuştu.

Ücretsiz düzenlenen eğitim ve atölyelere katılmak isteyenlerin, 0531 394 26 53 numaralı telefonu arayarak Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi yetkililerine ulaşabileceği de ifade edildi.



