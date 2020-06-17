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Toroslar’da yeşil alanlara yaz bakımı

MERSİN HABERLERİ  | 17.06.2020 14:40 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, park ve yeşil alanlarda genel bakım çalışması yapıyor.Belediye, kentin yeşil dokusunu hassasiyetle korurken, pandemi sürecinde evde olan vatandaşlar da normalleşmeyle birlikte temiz ve bakımlı parklarda güzel vakit geçirmenin tadını çıkaracak.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, park ve yeşil alanlarda genel bakım çalışması yapıyor.
Belediye, kentin yeşil dokusunu hassasiyetle korurken, pandemi sürecinde evde olan vatandaşlar da normalleşmeyle birlikte temiz ve bakımlı parklarda güzel vakit geçirmenin tadını çıkaracak. Sağlıklı ve daha yeşil bir Toroslar için çevre düzenleme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdüren Toroslar Belediyesi, bu kapsamda ilçe genelindeki yeşil alan ve parklarda ağaç bakım, budama, çim biçme ve yabani ot temizliği yapıyor. Birbirinden farklı çiçek ve bitkilerin süslediği parklarda çocuk oyun alanları ve spor aletleri düzenli olarak dezenfekte edilirken, oturma grupları boyanarak yenileniyor, ağaçların gövdeleri de çürümeye ve böceklenmeye karşı kireçleniyor.
Vatandaşların doğa ile iç içe ortamda vakit geçirdikleri ve şehir merkezine yakın mesafede bulunan Korukent Mahallesindeki Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi de, misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 45 bin metrekare alanda hizmet veren merkezde piknik alanları bakımdan geçirilerek sosyal mesafe kuralı çerçevesinde düzenleniyor.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede bulunan devasa park ve tesislerin şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzak olmak isteyen vatandaşlar için alternatif bir ortam olacağına dikkat çekti. Yılmaz, "Parklarımızı, insanlarımızın nefes alacağı, keyifli vakit geçirebileceği yerler haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu vesileyle hemşehrilerimizi ilçemizin tüm güzelliklerini yaşamaya davet ediyoruz. Ancak hemşehrilerimizden bugüne kadar olduğu gibi yeni kontrollü sosyal hayat sürecinde de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda hassasiyetlerini korumalarını istiyoruz. Bu süreci daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde atlatabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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