YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar’da yol çalışmaları sürüyor

Toroslar’da yol çalışmaları sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 14.02.2020 12:53 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi’nin, ilçe genelinde başlattığı asfalt serim, yol bakım ve onarım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, altyapı çalışmaları, kış şartları ve kullanımdan dolayı deforme olan, bozulan, hasar gören yollarda iyileştirme ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, hizmette konfor ve kalitenin kalıcı olması amacıyla ilçenin tamamının ihtiyaçlarını belirlenen program çerçevesinde gideriyor.

Toroslar’da yol çalışmaları sürüyor

Toroslar Belediyesi’nin, ilçe genelinde başlattığı asfalt serim, yol bakım ve onarım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, altyapı çalışmaları, kış şartları ve kullanımdan dolayı deforme olan, bozulan, hasar gören yollarda iyileştirme ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, hizmette konfor ve kalitenin kalıcı olması amacıyla ilçenin tamamının ihtiyaçlarını belirlenen program çerçevesinde gideriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Osmaniye Mahallesi’nde başlanan asfalt serim ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilk olarak yollarda deforme olmuş bölümleri düzelterek uygun hale getiriyor, ardından yollar sıcak asfaltla kaplanarak iyileştiriliyor.
"Var gücümüzle çalışıyoruz"
“Toroslarımıza hak ettiği hizmeti vermek ve yollarımızı güçlendirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz” diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Ekiplerimiz, belirlenen program dahilinde ilimizdeki yolları tespit ederek buralarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.
Yürüttükleri çalışmaların vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşıladığını görmenin kendilerini de mutlu ettiğini kaydeden Yılmaz, “Vatandaşlarımızı mağdur etmemek ve konforlu yollar sunmak amacıyla başlattığımız yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Sürücülerin yollarda rahat hareket etmeleri için gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Toroslar’da yol çalışmaları sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

DSİ Erzurum’da 6 baraj 14 gölet yaptı

DSİ Erzurum’da 6 baraj 14 gölet yaptı

Mersin Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:25
Öğle
13:01
İkindi
15:59
Akşam
18:26
Yatsı
19:42

Mersin Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Ayben Eczanesi
Merkez
Bal Eczanesi
Merkez
Cadde Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Kemal Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akdeniz Belediyesi’nin mahallelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi’nin mahallelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin Halinde çalışan kadınların çocukları için kreş hizmeti

Mersin Halinde çalışan kadınların çocukları için kreş hizmeti

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.