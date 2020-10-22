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Toroslar’ın iki şehidinin ailelerine ‘Şahadet Belgesi’ verildi

MERSİN HABERLERİ  | 22.10.2020 17:01 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi sınırında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin’in ve Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım’ın Şahadet Belgeleri Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailelerine verildi.Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, iki şehidin Sağlık ve Halkkent mahallelerinde ikamet eden ailelerini ziyaret etti."Bir oğlunuzu şehit verdiniz ama yüzlerce evladınız oldu"Duygulu anların yaşandığı belge tesliminde konuşan Tuğamiral Gedik, "Kardeşimiz şehitlik mertebesinde.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi sınırında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin’in ve Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım’ın Şahadet Belgeleri Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailelerine verildi.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, iki şehidin Sağlık ve Halkkent mahallelerinde ikamet eden ailelerini ziyaret etti.

"Bir oğlunuzu şehit verdiniz ama yüzlerce evladınız oldu"
Duygulu anların yaşandığı belge tesliminde konuşan Tuğamiral Gedik, "Kardeşimiz şehitlik mertebesinde. Biliyoruz ki, evlat acısı her şeyin üzerinde. Bir oğlunuzu şehit verdiniz ama yüzlerce evladınız oldu. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Ne zaman ihtiyacınız olursa yanınızdayız" dedi.

"Şehitlerimizin emanetine her zaman sahip çıkacağız"
Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz da "Bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Türk Milleti olarak vatan, millet, bayrak ortak paydamızdır. Bizlere düşen, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine her zaman sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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