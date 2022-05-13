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"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin ilk grup elemeleri tamamlandı

13.05.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin ilk grup elemeleri tamamlandı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED), otomobil sporlarına yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen "TOSFED Yıldızını Arıyor" sosyal sorumluluk projesinin ilk grup elemeleri Kocaeli'de yapıldı.

Körfez Yarış Pisti'nde 11 Mayıs'ta başlayan organizasyonda, "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin 1. grup elemeleri ehliyet sahibi 28 yaş ve altı 241 sporcuyla tamamlandı.

Üç gün boyunca koşulan 3 yarışlık seri sonucunda erkeklerde Doğa Tosun, Metehan Bayram ve Mustafa Pısıl eleme gruplarında en iyisi oldu. Kadınlar klasmanında ise Betül Gözde Öner birinci sırada yer aldı.

Elemeler sonunda erkeklerde 20 sporcu, kadınlarda ise 5 sporcu final elemelerine yükseldi.

Projede, ikinci grup elemeleri 30-31 Ağustos ve 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. "TOSFED Yıldızını Arıyor" ikinci grup elemelerinin kayıtları ise 2 Ağustos'ta sona erecek.

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