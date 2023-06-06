TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" Adıyaman'a geldi

Konteyner kentte düzenlenen etkinlikte katılımcılar, deprem bölgesindeki çocuklar için özel olarak hazırlanan simülatörlerle karting deneyimi yaşadı.

Milli yarış pilotu Ayhancan Güven, Mobil Eğitim Simülatörü'nde çocuklarla deneyimlerini paylaştı.

TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgelerindeki illeri ziyaret ederek çocuklarla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Deprem bölgesinde 5 bin çocukla bir araya geldiklerini söyleyen Ersoy, "Konteyner kentlerde her yaş grubundaki çocuklarla pedagojik etkinlikler yapıyoruz. Çocuklar çok mutlu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. 10 bin çocuğa kitap dağıttık. Oyunlar oynayarak onları eğlendiriyoruz." diye konuştu.

Yarış pilotu Ayhancan Güven de, "Çocuklar çok mutlu oluyor. Normalde gördükleri araçları simülasyonda sürme fırsatı buluyorlar. Ben de burada tecrübelerimi kendileriyle paylaşıyorum. Temel bilgileri veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Simülatörle karting deneyimi yaşayan 10 yaşındaki Hatice Duygu Durmuş, böyle bir tecrübe yaşadığı için mutlu olduğunu kaydetti.

