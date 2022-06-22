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TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" Elazığ'a ulaştı

22.06.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" Elazığ'a ulaştı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ilkokul öğrencilerine otomobil sporlarını tanıtmak ve yeni yetenekler keşfetmek amacıyla geliştirilen Mobil Eğitim Simülatörü, bugün ve yarın Elazığ'da çocuklarla olacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 7-11 yaş arası ilkokul çocuklarının hem otomobil sporları hem de temel trafik güvenliği konularında bilgilendirilmesini hedefleyen proje kapsamında, bugüne kadar Samsun, Amasya, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Tokat, Tunceli, Erzincan ve Elazığ'da yaklaşık 2 bin 500 çocuğa ulaşıldı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi 146 ülke tarafından sunulan 850 proje arasında destek programı içerisine alınan 10 projeden biri olan Mobil Eğitim Simülatörü'nün, Kasım ayına kadar Anadolu'nun 40 farklı şehrinde 10 binin üzerinde çocuğa ulaşması hedefleniyor.

Katılımcılar, projenin teknoloji sponsoru Apex Racing tarafından çocuklara özel olarak tasarlanan simulatörlerle, proje için Eren Tuzci tarafından modellenen TOSFED Körfez Pisti'nde karting deneyimi yaşıyor.

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