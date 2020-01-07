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  4. Tosya Belediyesi gece kar mesaisi yaptı

Tosya Belediyesi gece kar mesaisi yaptı

KASTAMONU HABERLERİ  | 07.01.2020 09:17 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri gece kar mesaisi yaptı.Yurdu etkisi altına alan kar yağışı öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde görülmeye başlarken ilerleyen saatlerde de Tosya şehir merkezinde de kendisini göstermeye başladı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri gece kar mesaisi yaptı.
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde görülmeye başlarken ilerleyen saatlerde de Tosya şehir merkezinde de kendisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde ise etkisini iyice artırarak şehri beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle Tosya Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.
Gece saatlerinde devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için belediye ekipleri karla mücadele mesaisine başladı.
Devam eden kar yağışına rağmen sürücülerin gece olumsuz etkilenmemesi, trafikte aksamalar yaşanmaması ve gün başladığında hayatın olumsuz etkilenmemesi için belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.
Gece mesai yapan kar ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yollarda tuzlama yaparak trafiğin normal seyirde devam etmesi için çalıştıklarına dikkat çekti. Karla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Kavaklıgil; “Fen İşleri Müdürlüğümüz ilçemizde kar yağışının başlamasıyla birlikte ana arterler ve ara sokaklarda ulaşımın olumsuz yönde etkilenmemesi için tuzlama çalışmaları yapıyor. Şehrimizin ulaşımında kar engeli olmaması ve trafiğin aksamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

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