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Tosya Kaymakamlığı tarafından denetimler devam ediyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 29.09.2020 15:04 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamlığı tarafından korona virüs pandemisine karşı alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’in başkanlığında ilçede kurulan denetim ekipleri, başta fabrika ve iş yerleri olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Tosya Kaymakamlığı tarafından korona virüs pandemisine karşı alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’in başkanlığında ilçede kurulan denetim ekipleri, başta fabrika ve iş yerleri olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerdeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Kaymakam Pişkin, “Pandemi tedbirleri kapsamında fabrika ve iş yeri denetimlerimiz sürüyor. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren kapı fabrikalarını ziyaret ederek yetkili kurumlarca alınan tedbir kararlarının gerektiği gibi uygulanıp uygulanmadığıyla ilgili incelemelerde bulunduk. Denetimlerimiz bundan sonrada devam edecek” dedi.

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