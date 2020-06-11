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Tosya Kaymakamlığı’nda KÖYDES encümen üye seçimi yapıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.06.2020 20:27 | Son Güncelleme

Tosya Köylere Hizmet Götürme Birliği korona virüs nedeniyle yapılamayan meclis toplantısını sürecin normalleşmeye başlamasının ardından Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında gerçekleştir.

Tosya Köylere Hizmet Götürme Birliği korona virüs nedeniyle yapılamayan meclis toplantısını sürecin normalleşmeye başlamasının ardından Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında gerçekleştir. Toplantıya katılan üyeleri çalışma programı ve covid19 salgın hastalığıyla yürütülen mücadeleler hakkında bilgilendiren Kaymakam Deniz Pişkin, muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi.
Toplantının ardından seçimlere geçildi. Birlik Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeliğine muhtarlar arasından Sapaca Köyü Muhtarı Ali Türkmen ile Çaykapı Köyü Muhtarı Sait Mergen seçilirken İl Genel Meclis Üyeleri arasında da Şerafettin Çiçek ile Cihan Çetin seçildi.
Toplantının ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Dönem Olağan Meclis Toplantısını gerçekleştirdik. Muhtarlarımızı bu yılki KÖYDES çalışma programı ve salgın hastalıkla ilgili yürütülen mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirdik” diye konuştu.

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