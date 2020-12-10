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Tosya’da 2 köy karantinaya alındı

KASTAMONU HABERLERİ  | 10.12.2020 14:11 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle 2 köy 10 gün süre ile karantinaya alındı.Tosya ilçesinde Covid-19 korona virüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında ilçede hastalığın yayılımını düşürmek için gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor.

Tosya’da 2 köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle 2 köy 10 gün süre ile karantinaya alındı.
Tosya ilçesinde Covid-19 korona virüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında ilçede hastalığın yayılımını düşürmek için gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle ilçede Karaköy ve Kuşçular Köyleri 10 gün süre ile karantinaya alındı. İlçe Hıfzısıhha Kurulu toplantısının ardından toplantıya başkanlık eden Kaymakam Deniz Pişkin, kurul kararı ile 2 köyün karantinaya alındığını duyurdu. Kaymakam Deniz Pişkin kurulda alınan kararlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Covid-19 bulaşıcı hastalığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, hastalığın ilçemizdeki yayılım hızını düşürmek ve sosyal izolasyonu temin etmek adına gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, bugünden itibaren Karaköy ve Kuşçular Köylerimizde, buralarda görülen vakaların hane sayıları göz önünde bulundurularak 10 gün süre ile karantina tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir” diye konuştu.

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