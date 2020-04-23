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Tosya’da 23 Nisan Çocuk Bayramı çocuksuz kutlandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 23.04.2020 14:40 | Son Güncelleme

Tosya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklar olmadan kutlandı.Kutlamalar ilçenin Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Tosya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklar olmadan kutlandı.
Kutlamalar ilçenin Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Covid19 salgın hastalığı nedeniyle sınırlı sayıda katılıma izin verildi. Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından, Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu ve kutlama programı sona erdi.
Korona virüs covid19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanması ve okulların salgın nedeniyle uzaktan eğitim yapması 23 Nisan Bayramının çocukların katılmasını engelledi. Covid 19 salgın hastalığı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yılında çocuksuz kutlandı. Evlerinde kalan çocuklar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kutlamalara televizyon aracılığı ile eşlik etti.

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İmsak
04:10
Sabah
05:46
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:40
Yatsı
21:10

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Bilge Eczanesi
Merkez
Reyhan Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
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