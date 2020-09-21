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Tosya’da 900 öğrenci, yüz yüze eğitime başladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 21.09.2020 18:48 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde anasınıfı ve birinci sınıf olmak üzere 900 öğrenci, yüz yüze eğitime başladı.Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle aylardır kapalı kalan okullarda ilk yüz yüze eğitim bugün miniklerin okula başlamasıyla birlikte başladı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde anasınıfı ve birinci sınıf olmak üzere 900 öğrenci, yüz yüze eğitime başladı.
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle aylardır kapalı kalan okullarda ilk yüz yüze eğitim bugün miniklerin okula başlamasıyla birlikte başladı. Pandemi nedeniyle Mart ayında yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmişti. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında pandemi devam ederken, okullarda pandemi kurallarına göre hazırlanarak ilk etapta miniklerin okula başlamasına kara verildi. Pandemi kurallarına uygun olarak hazırlanan okullarda sabah saatlerinde okula velileri ile birlikte gelen ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri tek tek okul bahçesine alındı. Velilerin okul bahçesine girmesine izin verilmezken; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde çocuklar okul bahçesine alındı. Okul hakkında kısa bilgi verilmesinin ardından çocuklar sınıflara alınarak 2020-2021 eğitim öğretim yılının miniklerin okula başlamasıyla ilk yüz yüze eğitim başladı.
Okula ilk defa başlamanın heyecanı miniklerin gözlerine yansırken, öğretmenler de aylar sonra öğrencilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

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