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Tosya’da deprem acil yardım konteynırı kontrol edildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.06.2020 20:29 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan deprem konteynırı İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri ile AFAD gönüllüleri tarafından kontrol edilerek çalışır durumda oldukları test edildi.Deprem kuşağında olan Tosya ilçesinde bulunan deprem konteynırı İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü Amirliği ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri tarafından kontrol edildi.İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde konuşlandırılan AFAD’a ait deprem konteynırında bulunan başta jeneratör ve el feneri olmak üzere elektrik elektronik cihazların çalışır durumda olduğu test edildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan deprem konteynırı İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri ile AFAD gönüllüleri tarafından kontrol edilerek çalışır durumda oldukları test edildi.
Deprem kuşağında olan Tosya ilçesinde bulunan deprem konteynırı İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü Amirliği ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri tarafından kontrol edildi.
İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde konuşlandırılan AFAD’a ait deprem konteynırında bulunan başta jeneratör ve el feneri olmak üzere elektrik elektronik cihazların çalışır durumda olduğu test edildi. Konteynırın bulunduğu bölgeye gelen Sivil Savunma Amiri ve AFAD gönüllüsü Mustafa Berber, sivil savunma ve itfaiye ekipleri ilk olarak konteynırın kapısını açarak jeneratörleri dışarıya çıkarıp çalıştırdı. Jeneratörlerin çalışır durumda olduğunun görülmesinin ardından motorlu kesici makineler ve el fenerlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edildi, bakımları yapıldı. Konteynırda bulunan diğer ekipmanların kullanılabilir durumda olduğunun kontrol edilmesinin ardından malzemeler tekrar yerlerine yerleştirilerek konteynır kapatılarak kilitlendi.
Sivil Savunma Amiri Mustafa Berber, olası bir deprem anında kullanılmak üzere konteynırın sürekli kontrol edildiğin cihaz ve ekipmanların çalışır durumda olduklarının testlerinin periyodik olarak yapıldığını söyledi.

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