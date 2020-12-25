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Tosya’da ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı başlıyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 25.12.2020 14:41 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı başlıyor.Tosya Kaymakamlığı ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak yardımı dağıtımlarına önümüzdeki hafta başlıyor.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı başlıyor.
Tosya Kaymakamlığı ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak yardımı dağıtımlarına önümüzdeki hafta başlıyor. Kaymakamlık ilçe merkezi ve köylerinde toplam bin 500 ton kömür dağıtımı yapacak.
Yakacak yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından bu yıl İhtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı yapacağımız kömür yardımlarına önümüzdeki hafta içerisinde başlıyoruz. Pandemi tedbirlerinin de etkisiyle yüklenici firma tarafından temininde güçlük yaşandığı için teslimatı gecikmeli yapılan kömür yardımları için ilk sevkiyat 27 ton olarak ilçemize ulaştı. İlk sevkiyattan aldığımız numunenin analiz sonuçlarının kesinleşmesini beklerken firma tarafından kömür sevkiyatı devam edecek. Bu yıl kaymakamlığımızca yapılacak kömür yardımının toplam miktarı bin 500 ton. Ormandan yakacak yardımı alan orman köylerindeki ihtiyaç sahibi hanelerimize yarımşar ton verilecek kömür, diğer köylerimizde ve ilçe merkezindeki hanelerimize birer ton şeklinde dağıtılacak” diye konuştu.

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