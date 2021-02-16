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Tosya’da kınalı keklik avlaması yasaklandı

16.02.2021 18:02 | Son Güncelleme:
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Tosya’da kınalı keklik avlaması yasaklandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde popülasyonu azalan ve nesli tehlike altında olan kınalı kekliğin avlanması yasaklandı.Tosya İlçe Acılık Komisyonu, avlanmasına izin verilen hayvanların süre ve sayılarını belirlemek üzere Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde popülasyonu azalan ve nesli tehlike altında olan kınalı kekliğin avlanması yasaklandı.
Tosya İlçe Acılık Komisyonu, avlanmasına izin verilen hayvanların süre ve sayılarını belirlemek üzere Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı. Toplantıda avlanmasına kanunla izin verilen hayvanların süre ve sayıları belirlenirken, popülasyonu azalan kuş türlerinden kınalı kekliğin 2021-2022 av sezonunda avlanmasının yasaklanmasına karar verildi.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "İlçemizdeki av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin tedbirleri almak üzere toplanan komisyonda, avlanmasına izin verilen av hayvanları ve bunların avlanma süre ve sayılarını belirledik. Ayrıca ’kınalı keklik’ kuş türünün ilçemiz genelinde popülasyonunun azaldığı ve nesillerinin tehlike altında olduğu gözlendiğinden, bu kuş avının 2021-2022 av sezonunda yasaklanmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.

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