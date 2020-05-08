YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 08.05.2020 10:06 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 46 motosiklet sürücüsüne toplam 36 bin 681 TL ceza kesildi.İlçede artan şikayetler üzerine polis ve jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini takibe aldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 46 motosiklet sürücüsüne toplam 36 bin 681 TL ceza kesildi.
İlçede artan şikayetler üzerine polis ve jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini takibe aldı. Şehir içinde uygulamaları sıklaştıran ekipler, motosiklet sürücülerinde kask, evrak kontrolü ve egzoz denetimi yaptı. Yapılan denetimler sonucu toplam 46 motosiklet sürücüsüne 36 bin 681 TL ceza kesilirken toplam 9 motosiklet trafikten men edildi.
Polis ve jandarma ekiplerinin şehir içinde yaptığı motosiklet uygulamalarını denetleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler üzerine, son bir hafta içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız eliyle şehrin değişik noktalarında ve farklı zamanlarda motosiklet sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdik. Evrak ve kask kontrolü ile egzoz denetimini kapsayan ve 312 motosikletin denetlendiği uygulamalar sonucunda: Kask takmamak, sürücü belgesiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan 46 motosiklet sürücüsüne 36 bin 681 TL idari para cezası uygulanmış, 9 motosiklet trafikten men edilmiş, 14 motosiklete izin belgesi tanzim edilmiştir. Huzurlu ve sakin bir şehir olan Tosya’da, kural tanımazlığa ve gürültü kirliliğine sebep olan sürücülere karşı uygulamalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aç kalan köpekler, yiyeceklere hücum ettiAç kalan köpekler, yiyeceklere hücum etti
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya’da fideye talep arttı

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Kastamonu Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:43
Sabah
05:26
Öğle
12:46
İkindi
16:40
Akşam
19:56
Yatsı
21:33

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Gültürk Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen aile karantinaya alındı

İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen aile karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kastamonu'da çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu’da ramazan davulu çalınmasının yasaklandığını açıkladı

Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu’da ramazan davulu çalınmasının yasaklandığını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.