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Tosya’da otomobil menfeze çarptı: 3 yaralı

KASTAMONU HABERLERİ  | 07.01.2021 09:17 | Son Güncelleme

KASTAMONU (İHA) Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Tosya şehir merkezinden İstanbul istikametine gitmekte olan Toros marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki atık su menfezi betonuna çarptı.

Tosya’da otomobil menfeze çarptı: 3 yaralı

KASTAMONU (İHA) Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Tosya şehir merkezinden İstanbul istikametine gitmekte olan Toros marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki atık su menfezi betonuna çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Tosya’da otomobil menfeze çarptı: 3 yaralı

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