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Tosya’da parklara giriş yasaklandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 04.04.2020 17:08 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde alınan korona virüs tedbirlerine parklara giriş yasağı da eklendi.Alınan tedbirler ve park yasaklarına ilişkin açıklama yapan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Fiziksel temas, hava yolu vb.

Tosya’da parklara giriş yasaklandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde alınan korona virüs tedbirlerine parklara giriş yasağı da eklendi.
Alınan tedbirler ve park yasaklarına ilişkin açıklama yapan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm dünyada hızlı şekilde yükselen korona virüs salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir.
Buradan hareketle, 03.04.2020 tarihli ve 25 sayılı Tosya İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile; vatandaşlarımızın gezmek ve bir araya gelmek amaçlı kullandıkları tespit edilen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu altındaki parkın, Rektör Kasapoğlu Parkı’nın, Mehmet Erkaragülle Parkı’nın ve Osmanlı Parkı’nın kullanımları ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Gezme ve oturma amaçlı da dahil olmak üzere vatandaşlarımızın bu park alanlarında bulunmamaları önemle rica olunur. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre mevzuatın amir hükümleri ve ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına karar verilmiştir” dedi.

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