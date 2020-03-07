Tosya’da Yatılı Kur’an Kursu inşaatına ilk kazma vuruldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yapılması planlanan yatılı Kur’an Kursu için ilk kazma vuruldu.

Hafız yetiştirmek ve aynı zamanda hafızların örgün eğitime devam ederek akademik eğitim almalarını sağlamak amacıyla Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesinde yapılması planlanan yatılı Kur’an Kursu için inşaatı için start verildi.

İlk olarak Mevlana Cami yanında bulunan hazine arazisi yatılı Kuran Kursu için tahsis edildi. Arsa tahsisinin yapılmasının ardından Türkiye Diyanet Vakfı Tosya Şubesi tarafından Kuran Kursu için hafriyata başlanarak ilk kazma vuruldu. 2021 yılı Haziran ayına tamamlanması planlanan kurs toplam 5 milyon TL’ye mal olacak. Yunus Emre mahallesine yapılacak olan bina tamamlandığında 100 yataklı olup yatılı Kız Kur’an Kursu olarak hizmet verecek.

