YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TotalEnergies'in yeni distribütörü Anadolu Neft oldu

TotalEnergies'in yeni distribütörü Anadolu Neft oldu

27.01.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TotalEnergies'in yeni distribütörü Anadolu Neft oldu

TotalEnergies Turkey Pazarlama'nın madeni yağlar satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde yeni distribütörü Anadolu Neft Petrol Ürünleri AŞ oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar hacmi, dinamizmi ve büyüme potansiyeli açısından Konya, Karaman ve Aksaray bölgelerini önemseyen TotalEnergies, hizmet ağlarını yeni iş birlikleri ile güçlendirerek, İzmir Menemen'de üretilen son teknoloji ürünleri daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor.

TotalEnergies, Anadolu Neft Petrol Ürünleri AŞ ile yaptığı anlaşma sayesinde satış ve pazarlama ağını daha da güçlendiriyor.

Şirket, Konya, Karaman ve Aksaray illerinde ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinin bulunduğu bölgelerde satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine yeni distribütörü Anadolu Neft Petrol Ürünleri AŞ ile devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu

Ankara Namaz Vakitleri 27 Ocak Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:55
Öğle
13:06
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:29
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Denizli'de kar etkili oluyor

Denizli'de kar etkili oluyor

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.