TotalEnergies'in yeni distribütörü Anadolu Neft oldu

TotalEnergies Turkey Pazarlama'nın madeni yağlar satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde yeni distribütörü Anadolu Neft Petrol Ürünleri AŞ oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar hacmi, dinamizmi ve büyüme potansiyeli açısından Konya, Karaman ve Aksaray bölgelerini önemseyen TotalEnergies, hizmet ağlarını yeni iş birlikleri ile güçlendirerek, İzmir Menemen'de üretilen son teknoloji ürünleri daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor.

TotalEnergies, Anadolu Neft Petrol Ürünleri AŞ ile yaptığı anlaşma sayesinde satış ve pazarlama ağını daha da güçlendiriyor.

Şirket, Konya, Karaman ve Aksaray illerinde ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinin bulunduğu bölgelerde satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine yeni distribütörü Anadolu Neft Petrol Ürünleri AŞ ile devam edecek.

