Tottenham ve Manchester City Nelson Semedo için fırsat kolluyor

Premier Lig ekipleri, Barcelona ile sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan Portekizli oyuncu Nelson Semedo için harekete geçti.
İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Sun’da yer alan habere göre; Semedo’nun Barcelona’dan düzenli olarak oynama garantisi istemesi sonrasında taraflar arasında sözleşme uzatma görüşmeleri dururken, İngiliz ekipleri Tottenham ve Manchester City, oyuncu için nabız yoklamaya başladı. İspanyol ekibi, Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Semedo’yu 2024 yılına kadar kulüpte tutmak istiyor. Ancak Portekizli savunmacıyı ikna etmekte zorlanıyor.
26 yaşındaki bek oyuncusu bu sezon Barcelona formasıyla 29 maçta görev aldı. Semedo, bu karşılaşmalarda 4 asist yapma başarısı gösterdi.
'Ronaldo topa vurmayı benden öğrendi!'
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması
Dünya devinden transfer bombası
Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
Fenerbahçe'de şok ayrılık iddiası
Lucescu'dan Beşiktaş kararı
Beşiktaşlı eski yıldız yardım dağıtıyor!
Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Gönlümüzdeki...
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş itirafı
Inter, 1 milyon adet bağışladı
Samuel Eto'o'dan dev yardım
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
'Hayalim Messi ile birlikte oynamak'
Almanya ligi için flaş karar!
Sosa'dan Fenerbahçe açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum