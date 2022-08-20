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Tottenham, Wolverhampton'ı 1-0 yendi

20.08.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tottenham, Wolverhampton'ı 1-0 yendi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında, Tottenham, Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.

Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta, Tottenham'ın golü maçın 64. dakikasında Harry Kane'den geldi. Bu gol, 29 yaşındaki İngiliz forvet Kane'nin Tottenham formasıyla 250. golü oldu.

Bu galibiyetin ardından Tottenham, 7 puanla Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

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Wolverhampton Wanderers futbol tottenham

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