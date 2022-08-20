Tottenham, Wolverhampton'ı 1-0 yendi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında, Tottenham, Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.

Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta, Tottenham'ın golü maçın 64. dakikasında Harry Kane'den geldi. Bu gol, 29 yaşındaki İngiliz forvet Kane'nin Tottenham formasıyla 250. golü oldu.

Bu galibiyetin ardından Tottenham, 7 puanla Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz