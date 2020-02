Tour of Antalya beş Pro-Kıta takımını ağırlayacak

Antalya’nın uluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya, üçüncü yılında ilk kez bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımını ağırlayacak.

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından Antalya Valiliği öncülüğünde üçüncü kez düzenlenecek olan Tour of Antalya powered by AKRA, 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Antalya’da bir kez daha Pedalların Efendileri’ni ağırlayacak organizasyonun bu yılki teması ise “Antalya’nın Doğal Güzellikleri” olacak. Bu önemli yarışa 23 ülkeden 29 takım ve 174 bisikletçi katılacak. İlk iki yılında Uluslararası Bisiklet Birliği’nin 2.2 kategorisinde gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl ise ilk kez 2.1 kategorisinde gerçekleştirilecek. Bu sayede Tour of Antalya 2020’ye önceki yıllara göre daha da önemli takımlar katılacak. Bir üst kategoriye yükselen Tour of Antalya, artık Tour of Slovakia, Tour Cycliste International du Var et des Alpes Maritimes ve Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo gibi dünyaca ünlü UCI 2.1 kategorisi yarışlarından biri olacak. Tour of Antalya ve organizasyonun son gününde gerçekleştirilecek amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’un 2020 yılı lansmanı ise her yıl olduğu gibi AKRA Hotel’de, başarılı sunucu Başak Koç’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Lansman toplantısında, konuklar için bisiklet temalı özel bir ışık gösterisi de yapıldı.

World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımı katılacak

Tour of Antalya’ya bu yıl bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımı katılacak. Bu durum organizasyon tarihinde de bir ilk olacak. Tüm etaplarda sporculara doğal güzellikler eşlik edecek. Sporculara dört gün boyunca Antalya’nın doğal güzelliklerinin eşlik edeceği organizasyonun etap dağılımı ise şu şekilde:

"Birinci etap: Antalya