Toyota Mirai Guinness dünya rekorunu kırdı

İSTANBUL (AA) - Toyota Mirai, "tek depoyla en uzun mesafeyi kateden hidrojen yakıt hücreli araç" olarak "Guinness Dünya Rekoru" unvanını elde etti.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin hidrojen yakıt hücreli aracı Mirai bir ilke daha imza attı. Güney Kaliforniya'da gerçekleştirilen turda sadece 5 dakikada dolumu gerçekleştirilen Mirai, 1.360 kilometre yol katederek Guinness dünya rekorunu kırarken, Mirai'nin rekoru, sıfır emisyonlu araçlar açısından yeni bir kilometre taşı oldu.

İlk nesli 2014'te tanıtılan ve şimdi ikinci nesliyle sunulan yakıt hücreli Mirai, teknoloji ve tasarım açısından sıfır emisyonlu araçlarda çıtayı daha da yukarıya taşıdı.

Toyota Mirai'nin rekor denemesi Guinness Dünya Rekorları tarafından sıkı kurallara ve belgeleme prosedürlerine bağlı kalınarak yakından takip edildi.

Guinness Dünya Rekorları'nın hakemi Michael Empric, Mirai'nin tankını yolculuğun hem başında hem de sonunda bir mühürle onayladı. Verimlilik odaklı bu yolculukta Mirai, egzozundan sadece su buharı salımı gerçekleştirerek hem yüksek verimlilik elde etti hem de uzun menziller katetti.

Profesyonel sürücüler Wayne Gerdes ve Bob Winger tarafından gerçekleştirilen 2 günlük yolculuk, yakıt hücresi geliştirme grubuna ev sahipliği yapan Toyota Teknik Merkezi'nde başladı.

İlk gün 760 kilometre civarında yol katedildi ve ikinci gün ise 600 kilometre daha yol katedilerek yolculuk, toplam 1.360 kilometre ile yine Toyota’nın teknik merkezinde tamamlandı.

Mirai, yolculuğun sonunda 5,65 kilogram hidrojen tüketti ve yakıt dolumuna ihtiyaç duymadan 12 hidrojen istasyonunun yanından geçti. Standart bir içten yanmalı araç ise aynı mesafeyi 300 kilogram karbondioksit emisyonu ile gerçekleştirecekken yoğun trafik saatlerinde kullanılan Mirai, yolculuğunu sıfır emisyon ile tamamlamış oldu.

