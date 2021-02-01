Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den ihracata ekonomik ve çevreci çözüm

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tren yolu lojistiği ile tedarik zincirine ekonomik, inovatif ve çevreci bir çözüm getiriyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ürettiği araçların yaklaşık yüzde 90'ını dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç eden şirket, faaliyetlerini sürdürdüğü Sakarya fabrikasında üretilen araçları fabrikadan tırlarla limana ulaştırarak deniz yolu ile ihracatını gerçekleştiriyor. Potansiyel araç taşıması yılda yaklaşık 32 bin tır, parça lojistiği ise 54 bin tır civarında gerçekleşiyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Japonya'dan deniz yolu ile gelen araç parçalarını, DP World Yarımca ve Evyap Liman İşletmeleri ile gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde; Yarımca'daki limanlardan tren yolunu kullanarak Arifiye İstasyonu'na ulaştırıyor. Araç parçaları, Arifiye İstasyonu'ndan haftada 60 konteyner olmak üzere tırlarla fabrikaya aktarılıyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tren yolu lojistiği faaliyetlerine başladığından beri daha verimli ve çevreci bir şekilde lojistik faaliyetlerini gerçekleştiriyor.