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Toyota otomotiv sanayi Türkiye'den üretime planlı bakım arası

30.01.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Toyota otomotiv sanayi Türkiye'den üretime planlı bakım arası

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin üretim ve ihracat liderleri arasında yer alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 31 Ocak-2 Şubat 2021'de üretime ara veriyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında salgından dolayı yaşanan 7 haftalık üretim duruşuna rağmen 217 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu araçların 180 binini ihraç etti.

2021 yılında ise 247 bin adet araç üreterek bunun 197 bini ihraç etmeyi hedefliyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yine 2020 yılında Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek “Altın Fabrika - Golden Plant” ödülüne layık görüldü.

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