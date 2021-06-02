Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'ye platin ihracat ödülü

İSTANBUL(AA) - Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) salgın koşullarına rağmen üstün ihracat performansı gösteren firmaları ödüllendirdiği İhracat Başarı Ödülleri’nde, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ikinci sırada yer alarak Platin İhracat Ödülü’ne layık görüldü.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında 30. kuruluş yıldönümünü kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, OİB tarafından verilen Platin İhracat Ödülü ile bir başarı daha elde etti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik tarafından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo’ya takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo, “Bu ödülü tüm Toyota camiası adına onur duyarak kabul ediyorum. Toyota olarak uygulamaya devam edeceğimiz temel değerlerimiz ile varlığımızı gelecek yıllarda da sürdürerek daha pek çok başarıya imza atacağız. Buna gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

