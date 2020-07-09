Toyota Plaza Bakırcılar'a Avrupa'dan ikinci kez "Ichiban" ödülü

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın Antalya yetkili satıcı ve servisi Toyota Plaza Bakırcılar, "Ichiban" Avrupa Müşteri Memnuniyeti Ödülleri 2020 kapsamında satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetindeki başarısıyla bu ödülü üst üste ikinci kez almaya hak kazandı.

Toyota açıklamasına göre, Toyota'nın her yıl düzenlediği "Ichiban" Avrupa Müşteri Memnuniyeti Ödülleri'nin 2020 yılı kazananları belli oldu.

Bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez dijital olarak yapılan ödül töreni için Avrupa'da bayiler, Toyota'nın Brüksel'de bulunan Avrupa merkezine bağlandı. Düzenlenen törende satış ve satış sonrası hizmetlerdeki müşteri memnuniyetinde gösterdiği performans ile Türkiye'den Antalya Toyota Plaza Bakırcılar, "Ichiban" büyük ödülünü üst üste ikinci kez almaya hak kazandı.

2007 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen "Ichiban Ödülleri" kapsamında Antalya Toyota Plaza Bakırcılar, Toyota'nın Avrupa bölgesindeki 2 bin 500'den fazla yetkili satıcısının performanslarının değerlendirildiği zorlu kriterleri aşmayı başararak ödüle layık görülen 45 bayi arasındaki yerini yine aldı.