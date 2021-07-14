Toyota, sıfır emisyonda otomobillerin ötesine geçiyor

İSTANBUL (AA) - Toyota, karbon nötr hedefiyle birlikte sıfır emisyon teknolojisinde otomobillerin ötesine geçmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Portekizli otobüs üreticisi şirketi CaetanoBus, bataryalı elektrikli şehir otobüsü e.City Gold ve yakıt hücreli elektrikli otobüsü H2.City Gold modellerini ortak marka olarak duyurdu.

2019 yılından bu yana Toyota'nın hidrojen tankları ve diğer donanımlar dahil olmak üzere yakıt hücresi teknolojisi, CaetanoBus tarafından üretilen hidrojenli şehir otobüslerine entegre ediliyordu. 2020'nin aralık ayında Toyota Caetano Portugal (TCAP), sıfır emisyonlu otobüs gelişimini ve satışlarını hızlandırmak amacıyla CaetanoBus'ın doğrudan hissedarı oldu. Geçen yıl Portekizli otobüs üreticisi, sıfır emisyonlu otobüslerini Avrupa'da satışa sunarak uluslararası varlığını güçlendirdi.

Bu büyüme, CaetanoBus'ın mühendislik kapasitesinin ve ileri teknolojisinin rekabetin yüksek olduğu Avrupa otobüs pazarında artan bilinirliliğini yansıtıyor.

Ortak marka stratejisi ile araçların üzerinde Toyota ve Caetano logoları yer almaya başladı.

Ortak marka stratejisinin ilk adımını temsil eden H2.City Gold, CaetanoBus’ın hidrojenden güç alan elektrikli otobüsü ve Toyota'nın yakıt hücresi sistemini kullanıyor. 400 kilometre menzili olan otobüsün yakıtı, 9 dakikadan daha kısa sürede doldurulabiliyor. Bu araç, her iki şirketin tamamlayıcı teknolojilerini ve mühendislik kapasitesini ortaya koyuyor.

H2.City Gold'un yanı sıra yüzde 100 elektrikli e.City Gold da bulunuyor.

