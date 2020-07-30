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Toyota Türkiye'den üretime bakım molası

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.07.2020 09:43 | Son Güncelleme

Toyota Türkiye'den üretime bakım molası

İSTANBUL (AA) - Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında üretime ara veriyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle söz konusu tarihler arasında tatile giriyor.

Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek. Türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçtiğimiz yıl 251 bin 637 adet araç üretirken, 230 bin 659 adet ihracat gerçekleştirdi. Geçen dört yıllık süreçte de Avrupa’nın tüm Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim ve hibrit üretim yüzdesine ulaşmıştı. Üretim faaliyetlerini Sakarya’da gerçekleştiren firma, 2020 yılının sonunda bir önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırarak sürdürmeyi hedefliyor.

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