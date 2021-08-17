Toyota Yaris 1.0 rekabetçi fiyat avantajıyla pazara sunuldu

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın B segmentinde başarılı temsilcisi ve Avrupa’da yılın otomobili seçilen Yaris, Türkiye’de 1.0 litrelik motor seçeneğiyle de satışa sunulmaya başlandı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit seçenekleriyle büyük beğeni toplayan yeni nesil Yaris, şimdi 1.0 litrelik motor seçeneğiyle daha da ulaşılabilir bir konuma sahip oldu.

Karakteristik özellikleri olan eğlenceli sürüş, pratik kullanım ve sportif tarzı 1.0 litrelik motora taşıyan yeni Yaris 1.0 Vision 185 bin TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

- Yüzde 50'lik ÖTV diliminde

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Yaris 1.0’ın yüzde 50’lik ÖTV diliminde olacağını belirterek, "Özellikle B segmentindeki rekabetçi fiyatımız Yaris 1.0 modelimizi rakiplerinden ayrıştıracak ve satış adetlerinde yukarıya taşıyacak. Toyota satışları içinde şu an yüzde 3 oranında bir paya sahip olan Yaris’in, 1.0 litrelik versiyonun da katkısıyla en çok tercih edilen modellerimiz arasına girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

B segmentinin Avrupa ile birlikte Türkiye’de de hızla artan bir satış grafiği yakaladığını ancak salgın dönemiyle birlikte bazı tedarik sorunlarının yaşandığını vurgulayan Bozkurt, "Geçen senenin sonunda pazara sunduğumuz 1.5 lt benzinli ve 1.5 hibrit Yaris modellerimiz büyük beğeni topladı ve çok talep gördü. 2021 yılında Yaris için de belirlediğimiz satış hedefine ulaşacağız. Yılın ilk 7 ayında B HB segmenti içinde Yaris’in payının 2021 sonunda yüzde 1.9 ulaşmasını ve gelecek dönemde de artarak sürmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Yaris DNA’sı 1.0 litrede

Özel olarak Avrupa için tasarlanan ve geliştirilen yeni Yaris 1.0, yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlandı. 998 cc hacme sahip üç silindirli motor, 72 PS güce ve 93 Nm tork değerlerine sahip. 5 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen araç, ortalama 4.5 litre karma yakıt tüketimiyle birlikte Toyota benzinli ürün gamının en düşük tüketimine imza atıyor. Bununla birlikte Yaris 1.0 L, 101 g/km CO2 emisyonu ile dikkat çekiyor. 1.0 litrelik motora sahip Yaris, aynı zamanda 1035 kg’lik yürür ağırlığa sahip oldu.

Düşük sahip olma maliyetiyle birlikte Toyota Yaris keyfini yaşatan Yaris 1.0, TNGA platformunun avantajlarıyla düşük ağırlık merkezi, önceki nesle göre yüzde 37 daha sert gövdesi ve segmentindeki ilk ve tek ön orta hava yastığıyla öne çıkıyor.

- Beklentileri aşan donanımlar

Yaris’in yeni giriş seviyesi modeli olan Yaris 1.0 Vision, dinamik modelin yaşattığı eğlenceli ve konforlu sürüşten ödün vermeyen donanımlar sunuyor. Yaris 1.0, Vision donanım seviyesine sahip ve standart donanımlarıyla birlikte beklentileri aşmayı başarıyor. Yaris 1.0’da, 7 inç Toyota Touch 2 multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonları, bluetooth telefon bağlantısı ve çok fonksiyonlu direksiyon gibi teknolojik özellikler standart olarak bulunuyor.

Toyota Yaris 1.0, kar beyazı, siyah, metalik gri ve parlak gümüş gri renkleriyle tercih edilebilecek. Ayrıca koltuklarda, modelin sportifliğini yansıtan siyah renkli kumaş döşemelere yer verildi.

