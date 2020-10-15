Toyota'da "mobilite" mottosuyla tarihi dönüşüm başlıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Toyota'nın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de "büyük bir değişim ve dönüşümün" başlangıcını yaptığını belirterek, "Başkanımız Akio Toyoda'nın da belirtmiş olduğu gibi, Toyota artık yalnızca bir otomobil firması değil, bir mobilite firması olacaktır. Markamız 'herkes için mobilite' anlayışıyla kişilerin ihtiyaçlarına göre mobilite teknolojilerini ve hizmetlerini geliştirecektir." dedi.

"Mobilite" çözümleriyle insanların özgürce hareket etmelerini ve hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Toyota, bu çerçevede tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de online düzenlenen toplantıda, "Start Your Impossible (Kendi İmkansızını Başlat)" hareketini başlattığını duyurdu.

Buna göre, Toyota, bir otomobil şirketi olmanın yanı sıra insanlık için ileri teknoloji ürünü her türlü çözümü üreten bir "mobilite" şirketine dönüşüyor.

- "Kişilerin ihtiyaçlarına göre mobilite teknolojilerini ve hizmetlerini geliştirecek"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, Toyota'nın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir değişim ve dönüşümün başlangıcını yaptığını belirterek, "Toyota olarak hedefimiz, herkesin özgürce hareket ettiği bir dünya gerçekleştirmektir. 7'den 77'ye herkesin özgürce hareket etme hakkı ve ihtiyacı vardır. Başkanımız Akio Toyoda'nın da belirtmiş olduğu gibi, Toyota artık yalnızca bir otomobil firması değil, bir mobilite firması olacaktır. Markamız 'herkes için mobilite' anlayışıyla kişilerin ihtiyaçlarına göre mobilite teknolojilerini ve hizmetlerini geliştirecektir." ifadelerini kullandı.