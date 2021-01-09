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Toyota’dan 2021 yılında da sıfır araç sahibi olmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar

09.01.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Toyota, 2021 yılında da yeni kampanyaları ile sıfır araç alacak müşterilerine kolaylık sağlamaya devam ediyor.Ocak ayı boyunca Toyota’nın ürün stoğundaki 2020 model yılı tüm benzinli ve hibrit binek otomobiller, 2021 model yılında ise Corolla ve C-HR modelleri 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile Toyota Plaza Aksoy’da alıcılarını bekliyor.

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Toyota, 2021 yılında da yeni kampanyaları ile sıfır araç alacak müşterilerine kolaylık sağlamaya devam ediyor.
Ocak ayı boyunca Toyota’nın ürün stoğundaki 2020 model yılı tüm benzinli ve hibrit binek otomobiller, 2021 model yılında ise Corolla ve C-HR modelleri 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile Toyota Plaza Aksoy’da alıcılarını bekliyor. Ayrıca kampanyada 2020 ve 2021 model bazı araçlarda da yine 0.99 finansman oranı ile 24 ile 36 ay arasında değişen vade ile satılacak.
Kampanyalar hakkında bilgi almak isteyen tüm misafirleri beklediklerini söyleyen Toyota plaza Aksoy Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pakize Genç, “Öncelikle Oldukça zorlu koşullar altında geçen bir yılı geride bırakmışken 2021’in daha iyi koşullar içerisinde geçmesini diler, yeni yılınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı daha nice yıllarınızın olmasını dileriz. 2021 yılına mutlu bir başlangıç yapabilme amacıyla Toyota’nın ürün gamında bulunan tüm benzinli ve hibrit binek otomobiller ocak ayı boyunca Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile satışa sunulacak. “Markamız, yeni yılı finansman kampanyasıyla karşılıyor. Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yeni yılın ilk kampanyasına 2021 model tüm Corolla ve C-HR modellerimiz ile 2020 model tüm Corolla , C-HR, Corolla Hatchback, Yaris ve Rav4 modellerimiz ile dahil olacak. Yüzde 0,99’dan başlayan finansman oranları ve 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleri hakkında detaylı bilgi almak için misafirlerimizi Toyota Plaza Aksoy’a bekliyoruz” dedi.

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