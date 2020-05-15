Toyota’dan normalleşme yönünde ilk adım

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, normalleşme yolunda ilk adımların atılmasıyla birlikte bu yöndeki yol haritasını belirledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın Türkiye’deki fabrikasının üretime başlamasının ardından, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Genel Müdürlüğü çalışanları ile tüm Türkiye’ye yayılmış Toyota Plazalar hijyen önlemlerini en üst düzeyde alarak bayramdan sonraki süreçte kademeli olarak normalleşmeye geçiş için çalışmalara başladı.

Salgının seyri ile ilgili farklı gelişmelere göre alternatif senaryolar hazırlayan Toyota, normalleşme sürecinde ilk etapta dönüşümlü gruplar halinde olmak üzere haftanın belli günlerinde blok çalışarak ofisten mesai yapacak.

Covid-19 sürecinin başında “evden çalışma” sistemine geçen Toyota, geri dönüş ve normalleşme yolunda bir dizi önlemi de hayata geçirecek. Genel Müdürlük binasında çalışırken sosyal mesafenin korunmasına yönelik her türlü hijyen önlemini alacak olan Toyota, bu alanları her gün detaylı temizliğe tutup dezenfekte edecek.