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Toyota’dan normalleşme yönünde ilk adım

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.05.2020 13:05 | Son Güncelleme

Toyota’nın Türkiye’deki fabrikasının üretime başlamasının ardından, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Genel Müdürlüğü çalışanları ile tüm Türkiye’ye yayılmış Toyota Plazalar hijyen önlemlerini en üst düzeyde alarak bayramdan sonraki süreçte kademeli olarak normalleşmeye geçiş için çalışmalara başladı - Toyota, normalleşme sürecinde ilk etapta dönüşümlü gruplar halinde olmak üzere haftanın belli günlerinde blok çalışarak ofisten mesai yapacak

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, normalleşme yolunda ilk adımların atılmasıyla birlikte bu yöndeki yol haritasını belirledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın Türkiye’deki fabrikasının üretime başlamasının ardından, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Genel Müdürlüğü çalışanları ile tüm Türkiye’ye yayılmış Toyota Plazalar hijyen önlemlerini en üst düzeyde alarak bayramdan sonraki süreçte kademeli olarak normalleşmeye geçiş için çalışmalara başladı.

Salgının seyri ile ilgili farklı gelişmelere göre alternatif senaryolar hazırlayan Toyota, normalleşme sürecinde ilk etapta dönüşümlü gruplar halinde olmak üzere haftanın belli günlerinde blok çalışarak ofisten mesai yapacak.

Covid-19 sürecinin başında “evden çalışma” sistemine geçen Toyota, geri dönüş ve normalleşme yolunda bir dizi önlemi de hayata geçirecek. Genel Müdürlük binasında çalışırken sosyal mesafenin korunmasına yönelik her türlü hijyen önlemini alacak olan Toyota, bu alanları her gün detaylı temizliğe tutup dezenfekte edecek.

Tüm alanlarda yapılacak bilgilendirme ve uyarı tabelaları ile de çalışanların bu konudaki farkındalığı artırılacak.

- Seyahatler ve toplantılar sınırlandırılacak

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ’nin pandemi süreciyle birlikte normalleşmeye dönük çalışmaları kapsamında aldığı önlemler arasında seyahat ve toplantı sınırlaması da yer alıyor.

Yurt içinde zorunlu seyahatlerde uçak yerine şirket araçları kullanılacak ve ilk etapta otel konaklaması yapılmayacak. Dış ve iç toplantılar da dahil olmak üzere tüm toplantılar, video konferans şeklinde yapılmaya devam edecek.

- Bayilerde de sıkı önlemler alınıyor

Pandemi önlemleri çerçevesinde sıkı hijyenik kurallar ile birlikte esnek çalışma ve randevulu müşteri ağırlama sistemine geçen Toyota yetkili satıcıları da normalleşme sürecine hazırlanıyor.

Bu amaçla pandeminin başlangıcından itibaren Toyota Plazalar’da alınan önlemlere ek olarak çalışan ve müşteri sağlığı ile ilgili bir dizi yeni aksiyon uygulamaya alınacak.

Üretimin başlamasıyla birlikte müşterilerin yeni araç satın alma taleplerine de cevap vermeye devam edecek olan plazalarda temas ve sosyal mesafe ile ilgili tedbirler elden bırakılmadan uygulanmaya devam edilecek.

Plazalarda sosyal mesafenin korunmasına yönelik bilgilendirme ve yönlendirme uyarıları yer alacak ve sergilenen otomobiller her temas sonrasında dezenfekte edilecek. Müşterilerle yapılacak görüşmeler esnasında da bulaş riskini minimuma indirecek çözümler üzerine çalışmalar yapılıyor.

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