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  4. Toyota'nın yeni Hilux modelini Fernando Alonso test etti

Toyota'nın yeni Hilux modelini Fernando Alonso test etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.06.2020 13:19 | Son Güncelleme

Hilux'un yeni jenerasyonu, yeni ve güçlü 2.8 litre motoru ve yeni süspansiyon geometrisi ile kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik konusundaki "haklı ününü" daha ileriye taşıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota Hilux'ın üretim öncesi yeni nesil prototipi, ilk olarak motor sporlarının "efsane ismi" Fernando Alonso tarafından test edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alonso ve Marc Coma, geçen yıl İspanya'da 2020 Dakar Rallisi'ne hazırlanırken rally raid özelliklerine sahip Toyota Gazoo Racing Hilux'un yanı sıra Yeni Hilux'un da özelliklerini görme fırsatını buldu.

Alonso ve Coma ikilisi, Dakar Rallisi'ndeki ilk denemelerinde bitiş çizgisine Hilux ile ulaşmayı başarmıştı.

Dünyanın en çok tercih edilen pick-up modeli Hilux'un yeni jenerasyonu, yeni ve güçlü 2.8 litre motoru ve yeni süspansiyon geometrisi ile kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik konusundaki "haklı ününü" daha ileriye taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alonso, Hilux'ın bir "efsane" ve bu aracın her zaman vazgeçilmez favorisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni Hilux, Toyota Gazoo Racing'in daha iyi otomobiller üretme felsefesiyle hayat buldu. Böylesine zorlu şartlarda, ralli etaplarında yeni bir aracı test etmek ve limitlerine kadar zorlamak çok güzeldi. Yeni 2.8 litre motor gerçekten iyi tepkiler veriyor ve yeni süspansiyon harika hissettiriyor. Hilux'ı limitlerine kadar zorlasanız da konfordan ödün vermiyor. Yeni Hilux'ın yenilmez olduğunu düşünüyorum."

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