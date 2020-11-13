YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Toz şeker hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Toz şeker hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.11.2020 18:08 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir işyerinden motosiklet ve toz şeker çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, polis operasyonu ile gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinlik Mahallesinde bulunan bir işyerinden yapılan hırsızlık sonrası harekete geçti.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir işyerinden motosiklet ve toz şeker çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, polis operasyonu ile gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinlik Mahallesinde bulunan bir işyerinden yapılan hırsızlık sonrası harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, bir şahsın iş yerinden 50 kilogram toz şeker ve 1 adet motosiklet çalmasını görmesi üzerine çalışmalara başladı. Güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 13 Kasım Cuma

İmsak
05:38
Sabah
07:00
Öğle
12:20
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:47

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cuma

Araban Eczanesi
Sehitkamil
Aras Eczanesi
Sehitkamil
Hasırcı Eczanesi
Sehitkamil
Okur Eczanesi
Sehitkamil
Seda Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Doğu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.