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TR72 Bölgesinin zam şampiyonu çilek

SİVAS HABERLERİ  | 09.06.2020 09:41 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini içerisine alan TR72 Bölgesinde 2020 Mayıs ayında Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre yüzde 1,48 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,46 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,15 artış ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,47 artış gerçekleşti.
TR72 Bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2020 Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 5,87 ile giyim ve ayakkabı olurken bunu yüzde 3,46 ile ulaştırma, yüzde 2,72 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 2,07 ile eğlence ve kültür takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 0,07 ile sağlık oldu.
Sivas, Kayseri ve Yozgat bölgesinde 2020 Mayıs ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 56,4 ile çilek, yüzde 28,73 ile havuç ve yüzde 10,6 ile yumurta olurken en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 51,54 ile sivri biber ve yüzde 36,54 ile kuru soğan oldu.

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Nasuhoğlu Eczanesi
Merkez
Taşhan Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
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