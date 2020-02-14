Trabzon Devlet Tiyatrosu Adana’da perde açacak

Adana Devlet Tiyatrosu, Trabzon Devlet Tiyatrosunu 2 ayrı oyunu ile 18-23 Şubat tarihleri arasında ağırlayacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu, Yılmaz Karakoyunlu’nun yazdığı, Adnan Erbaş’ın yönettiği “Kuzguncuklu Fazilet” adlı oyunuyla 18-12 Şubat tarihlerinde Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde Adanalı sanatseverlere perde açacak.

Sazlı, cazlı, şarkılı, türkülü bu oyunda, Elvan Saliha Karahasan, Yavuz Topçuoğlu, Ercan Kılıçarslan, Gürkan Erarslan, Ahmet Uzuner, Elvan Tibukoğlu, Selin Poyraz, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Sağlam, Sıla Ömeroğlu, Durulcan Yaman, Volkan Satır, Mahir Elvan, Efecan Baştürk, Murat Aşar, Gökhan Mağden, Songül Natır, Göknur Paslı, Aybüke Yılmaz,Aykut Güner, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Ebru Dilek Karahasan, Yasemin Nalçacıoğlu ve Aynur Yılmaz rol alıyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun ikinci turne oyunu ise minik izleyiciler için. Ulviye Karaca’nın yazdığı ve Saliha Karahasan’ın yönettiği “Üç Şehzade” adlı çocuk oyunu 18 Şubat Salı, 21 Şubat Cuma ve 23 Şubat Pazar günü saat 11.00’de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak.

