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Trabzon Ticaret Borsasında işlem hacmi ocakta yüzde 30 arttı

08.02.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Trabzon Ticaret Borsasında işlem hacmi ocakta yüzde 30 arttı

Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) ocak ayı işlem hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artış gösterdi.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, Borsada bu yılın ilk ayında 475 milyon 354 bin 660 liralık ürün işlem gördü.

Borsada 2020'nin Ocak ayında 363 milyon 308 bin 426 liralık ürün işlem görmüştü. Böylece ocakta yıllık bazda işlem hacmi yüzde 30 arttı.

TTB'de geçen ay işlem gören ürünlerin 299 milyon 629 bin 686 liralık kısmını fındık satışları oluşturdu. İkinci sırada 134 milyon 124 bin 774 lirayla çeşitli gıda maddeleri yer aldı.

Borsada, yaş çay yaprağı, hububat ve mamulleri, canlı hayvanlar ve ham deri de işlem gördü.

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