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Trabzon'da "15. Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" başladı

25.05.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da "15. Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" başladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından düzenlenen "15. Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" etkinliği başladı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezince (KTÜ TTM) Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, üniversitelerin asli görevlerinden birinin aslında üretim olduğunu söyledi.

Öğrencilerin üretim ekosistemine hazır hale getirilmesi gerektiğini belirten Çuvalcı, eğitim öğretimi daha pratik hale getirmenin, öğrencileri laboratuvarlara sokarak daha üretken olmalarını sağlamanın yollarını aramaları gerektiğini vurguladı.

KTÜ'nün kuruluşunun 67. yıl dönümünü kutladıklarını anımsatan Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kurulan 4'üncü üniversiteyiz ama girişimcilik sıralamasında 31'inciyiz. Bunu yeterli bulmuyorum. Yerimizin daha yukarılarda olması lazım. Rektörlük olarak elimizde sihirli bir değnek yok. Akademisyenlerimize, öğrencilerimize, gençlerimize güveniyoruz. Geleceğimizin teminatı onlar. Onların dinamizmi ve akademisyenlerimizin mentörlüğünde bunu başaracağız. Çünkü ülkemizin milli ekonomi hamlesinde yerli imalat çok desteklenen bir konu. Şu anda milyonlarca dolar verdiğimiz birçok ürünü artık yerli imalatla çok uygun fiyatlarla yapıyoruz."

Çuvalcı, etkinlikte sergilenen eserlerin sahiplerine, bunlar için faydalı model patentlerini almaları çağrısında bulundu.

KTÜ TTM Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız da etkinlik için 3 ayda ülkenin farklı bölgelerinden yaklaşık 200 başvuru aldıklarını belirtti.

Sergilenen yaklaşık 100 projenin, çeşitli kurum temsilcilerinden oluşan hakemler tarafından değerlendirileceğini anlatan Yıldız, dereceye girenlerin ödüllendirileceğini söyledi.

Çuvalcı ve beraberindekiler, daha sonra eser ve projelerin bulunduğu stantları ziyaret etti, öğrenci ve akademisyenlerden bilgi aldı.

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