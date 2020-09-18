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Trabzon’da 20 Eylül günü trafiğe kapanacak yollar açıklandı

TRABZON HABERLERİ  | 18.09.2020 13:55 | Son Güncelleme

Trabzon’da Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 20 Eylül Pazar günü ‘Hayde Trabzon Hareket Zamanı’ sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle kapanacak yollar belirlendi.Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenleyeceği etkinlikler, Trabzon’da bir ilk olacak.

Trabzon’da Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 20 Eylül Pazar günü ‘Hayde Trabzon Hareket Zamanı’ sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle kapanacak yollar belirlendi.
Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenleyeceği etkinlikler, Trabzon’da bir ilk olacak. 20 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Tanjant Yolu Trabzon Barosu önünden başlayacak etkinlikler, hafta boyunca çeşitli branşlarla devam edecek.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyemiz tarafından 20-26 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bu doğrultuda 20 Eylül Pazar günü belediyemiz tarafından ‘Arabasız Gün’ etkinliği gerçekleştirilecektir. Yaptığımız çalışma ile 20 Eylül 2020 Pazar günü, Ortahisar ilçesi Tanjant Yolu’nun Trabzon Barosu kavşağı önünden Beşirli Mahallesi’ne kadar 06.00-12.00 saatleri arasında doğu-batı istikametinde tek yön, aynı saat aralığında Beşirli’den Ayasofya kavşağına kadar devlet karayolu çift yön, 06.00-19.00 saatleri arasında Ayasofya kavşağı ile Yenimahalle etkinlik alanı arasının çift yön olarak trafiğe kapatılması 2020/98 nolu Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararıyla kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar günü Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtildi.

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