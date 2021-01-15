YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon’da 355 adet afet etüdü yapıldı

Trabzon’da 355 adet afet etüdü yapıldı

15.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trabzon’da 355 adet afet etüdü yapıldı

Trabzon genelinde geçtiğimiz yıl 263 adet heyelan, 24 adet kaya düşmesi, 12 adet su baskını ve 56 adet diğer afetler olmak üzere toplam 355 adet afet etüdü yapıldığı belirtildi.

Trabzon genelinde geçtiğimiz yıl 263 adet heyelan, 24 adet kaya düşmesi, 12 adet su baskını ve 56 adet diğer afetler olmak üzere toplam 355 adet afet etüdü yapıldığı belirtildi. Söz konusu afetlerden etkilenen konutların nakline yönelik olarak ise 39 adet jeolojik etüt raporu düzenlenirken, ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge ilan edilen alanların Afete Maruz Bölgeden çıkarılmasına yönelik 6 adet de jeolojik etüt raporu düzenlendiği bildirildi.
Trabzon Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, bünyesinde geçen yıl yapılan çalışmalar arasında Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında Artvin-Giresun-Gümüşhane-Rize Valilikleri ve ilin kurtarma potansiyelinin katılımıyla bölgesel masa başı tatbikatı gerçekleştirilirken, aynı yıl içinde tüm dünyayı sarsan ve dolayısıyla ülkemizi de olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle yurtdışından gelen vatandaşlar Trabzon KYK yurtlarında misafir edilip karantina süreleri tamamlanarak memleketlerine uğurlandı.
Geçen yıl yapılan çalışmalar arasında Trabzon genelinde 263 adet heyelan, 24 adet kaya düşmesi, 12 adet su baskını ve 56 adet diğer afetler olmak üzere toplam 355 adet afet etüdü yapılırken söz konusu afetlerden etkilenen konutların nakline yönelik olarak 39 adet jeolojik etüt raporu düzenlendi. Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge ilan edilen alanların, Afete Maruz Bölgeden çıkarılmasına yönelik 6 adet jeolojik etüt raporu düzenlendiği belirtildi. Yine geçen yıl Yomra ilçesinde 57, Beşikdüzü ilçesinde 2, Çaykara ilçesinde 1 ve Vakfıkebir ilçesinde 1 hak sahibi ailenin konutları teslim edilirken, Çaykara İlçesi Uzungöl Mahallesinde düşme tehlikesinde olan kayaların ıslahına yönelik proje çalışmaları da devam ediyor. Afet önleyici tedbir olarak muhtelif ilçelerde 48 adet istinat duvarı yapılırken Araklı ilçesi Taş geçit Mahallesindeki kaya ıslah yapım işi devam ediyor. Muhtelif ilçelerden hak sahibi olan 34 ailenin daimi iskânları; Akçaabat İlçesi Yıldızlı Mahallesindeki taşınmazda yapılacak olan konutlarda sağlanması için 2021 yılı yatırım programına alınması talep edildi.

Trabzon’da 355 adet afet etüdü yapıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı

Trabzon Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:37
Öğle
12:36
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:49

Trabzon Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Beşirli Eczanesi
Ortahisar
Defne Eczanesi
Ortahisar
Ongan Eczanesi
Ortahisar
Tanjant Eczanesi
Ortahisar
Gökhan Eczanesi
Akcaabat
Koza Eczanesi
Akcaabat
Uzun Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonsporlu futbolcular, Trabzon Valisi Ustaoğlu'nu ziyaret etti

Trabzonsporlu futbolcular, Trabzon Valisi Ustaoğlu'nu ziyaret etti

Trabzon'da 7 bina ve 2 samanlığın hasar gördüğü yangınla ilgili çalışmalar sürüyor

Trabzon'da 7 bina ve 2 samanlığın hasar gördüğü yangınla ilgili çalışmalar sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.