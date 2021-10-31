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Trabzon'da aracıyla drift yapan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

31.10.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da aracıyla drift yapan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

Trabzon'da alkollü halde araç kullanan ve drift yapan aday sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beşirli Bulvarı'nda ihbar üzerine aracıyla drift atan sürücünün durdurulduğu belirtildi.

Kontrolde 1,35 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye para cezası verildiği, aday sürücü olduğu anlaşılan kişinin sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozan abartılı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehdit eder nitelikte araç kullananlara yönelik denetimler, vatandaşlarımızın haklı şikayetleri ve resen tespitlerimizle devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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