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Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

08.07.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin saklandığı adres tespit edildi.

Ekiplerin 3 hafta süren takibi sonucu düzenlenen operasyonda, saklandığı evden ormanlık alana kaçmaya çalışan M.Ç, yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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