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Trabzon'da artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı

24.02.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: - "Yine binlerle anılacak rakamlarla her gün Kovid vakası karşımıza gelmekte. Yoğun bakımlarımız sınır diyebileceğimiz rakamlarda doluluk göstermekte" - "(TURKOVAC) Etkinliği hiç de azımsanacak gibi değil. Özellikle Sinovac'tan bu dönemde üstün. BioNTech'in ortaya koyduğu yan etkileri de göstermemekte. Tecrübemiz bunu gösteriyor"

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artış göstermesi nedeniyle vatandaşlara tedbirlere uymaları ve aşı olmaları uyarısında bulundu.

Usta, AA muhabirine, il genelinde yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmaya başlandığını anımsatarak, devlet hastanesi bulunan 12 ilçede yerli aşı hizmeti verildiğini söyledi.

TURKOVAC'a rağbetin daha fazla olmasını beklediklerini belirten Usta, "Aşı oranımız yüksek, yüzde 80'lerin üzerinde ama 3. doz, 4. doz, gerekirse 5. doz olması gereken vatandaşlarımızın da TURKOVAC'ı tercih ederek hem kendi milli kaynaklarımızın kullanılmasını hem de Kovid'den bir şekilde bertaraf olmayı umut ediyoruz." dedi.

Aşısının üzerinden 3 ayı geçen kişilerin hatırlatma dozlarını olmaları gerektiğine dikkati çeken Usta, şöyle devam etti:

"Tam aşı kavramına uygun şekilde hareket ederek bu illetten kurtulmamız veya korunmamız gerekiyor. Bu bağlamda da TURKOVAC'a özellikle rağbet bekliyoruz. Biz de aşıyı, elimizden geldiğince vatandaşın ayağına kadar getirmeye gayret ediyoruz. Diğer aşılarımız da var. Onlardan da eksiğimiz yok. Tercih vatandaşımızın, ama biz milli olması nedeniyle TURKOVAC'ı daha çok söyleme durumundayız. Bizim kendi aşımız çünkü. Etkinliği hiç de azımsanacak gibi değil. Özellikle Sinovac'tan bu dönemde üstün. BioNTech'in ortaya koyduğu yan etkileri de göstermemekte. Tecrübemiz bunu gösteriyor."

Usta, 30 yaş altındaki grupta aşılama oranlarının düşük seviyede kaldığını, 50 yaş üzerindeki grupta ise ciddi bir aşı oranına sahip olduklarını dile getirdi.

Kentteki Kovid-19 vaka sayılarının yüksekliğine işaret eden Usta, "Unutulmaması gereken bir şey var ki Kovid yine aramızda. Yine binlerle anılacak rakamlarla her gün Kovid vakası karşımıza gelmekte. Yoğun bakımlarımız sınır diyebileceğimiz rakamlarda doluluk göstermekte. Özellikle bu dönemde aşıyı ön plana almamız gerekiyor. Artık elimiz çok güçlü. Birçok ülkenin önünde gidiyoruz bu konuda. Büyük avantajlarımız var devlet olarak, halk olarak." diye konuştu.

Hakan Usta, hastalıkla mücadelede aşının yanı sıra sosyal mesafenin 2 metreye çıkarılması ve özellikle kapalı alanlarda maske kullanılmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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