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Trabzon'da çıkan örtü yangını söndürüldü

12.12.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, kırsal alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Trabzon'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Dolaylı Mahallesi Başküme Evleri civarında kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazinin sarp ve engebeli olmasından dolayı ekipler yangına müdahalede zor anlar yaşadı. Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Dolaylı Mahallesi Muhtarı Ali Faik Şenel, AA muhabirine, akşam saatlerinde mahallede mera olarak adlandırılan çalılık alanda yangın çıktığını söyledi.

Şenel, yaklaşık 50 dönümlük alanın yandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Rüzgarın etkisiyle yangın bir anda büyüdü, ekipler yoğun çalışma sürdürdü. Yangının söndürülmesi için destek oldular. Sağ olsun kaymakamımız, belediye başkan yardımcılarımız aradı, yakından ilgilendi. Can kaybı ya da yaralının olmaması tesellimiz oldu ama arazinin yanmasına üzüldük."

Şenel, mahalle sakinlerini de bahçelerinde temizlik yaparken, ateş yakmamaları konusunda uyardı.

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